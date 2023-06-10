Перемога чи нова фаза? Таролог назвала два можливі сценарії розвитку війни в Україні

За прогнозами Яни Тимощук, бойові дії можуть завершитись протягом 8 місяців

Після того, як російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, можливі два сценарії розвитку війни в Україні. У першому випадку можуть розпочатися нові етапи бойових дій. Або вони можуть закінчитися протягом восьми наступних місяців.

Про це в інтерв’ю unian повідомила український таролог Яна Тимощук. За її словами, дії президента України Володимира Зеленського негативно впливають на кривавого російського диктатора володимира путіна. "Прості росіяни" зазнають обурення з цього приводу.

Однак після руйнування ГЕС Україна має всі шанси досягти успішної угоди з іншими державами, що сприяє прискоренню перемоги над російською агресією.

"Є два сценарії розвитку подій — або активні бойові дії закінчаться протягом восьми місяців, або піде "обнулення" і буде нова фаза війни. Але, згідно з картою "Відлюдник", за нами сила, тому ми в будь-якому випадку будемо святкувати перемогу", — заявила таролог.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чому ніхто не вірив, що окупанти підірвуть Каховську ГЕС. Жителі Херсона розповіли, що греблю замінували ще восени 2022 року і росіяни розуміли, що найбільше постраждає окупована територія, зокрема Крим залишиться без води.