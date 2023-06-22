"Їх просто розбивають": екстрасенс розповів про "жести доброї волі" окупантів та перемоги ЗСУ

За словами екстрасенса, протягом липня Україна отримає потужну світову підтримку

Український екстрасенс Роман Шептицький розповів, які перемоги будуть у ЗСУ, і коли окупанти почнуть відступати.

В інтерв’ю unian фахівець заявив, що найближчим часом на деяких напрямках російські окупанти проявлятимуть "жести доброї волі", оскільки наші Збройні сили вже зараз активно їх розбивають на полі бою.

"Наші ЗСУ їх просто розбивають. Мова йде про Василівку, Пологи, Токмак, Бахмут, Авдіївку, Сватове, Кремінну, лівобережжя Херсонщини та інші окуповані регіони. Наразі все йде за планом", — сказав Шептицький.

На додаток, Україна здійснюватиме контратаки та повертатиме під свій контроль окуповані території, такі як Крим, Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь, а також Донецька та Луганська області.

За словами екстрасенса, у липні Україна буде підтримана міжнародною спільнотою, і ми продовжимо наш шлях в інтеграцію з Європою та приєднання до НАТО. Це відкриє перед нами нові перспективи та надасть більше можливостей для протистояння нашим ворогам.

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