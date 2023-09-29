"У путіна здають нерви": мольфар передрік ліквідацію шойгу через війну в Україні

На "концерті кобзона" до пригожина може приєднатися і міністр оборони рф

Відомий екстрасенс, мольфар і таролог Макс Гордєєв лише нещодавно розповідав про замовну смерть ватажка ПВК "Вагнер" євгена пригожина. Тепер на "концерт кобзона" може потрапити голова міноборони росії сергій шойгу.

У немилість кривавого диктатора володимира путіна шойгу потрапив через глобальні невдачі на фронті. шойгу буквально висить на волосині, сказав екстрасенс в ефірі програми "Ранок у великому місті".

"Він (шойгу — ред.) дуже багато пообіцяв зробити, багато не зробив, а у путіна вже здають нерви. Зараз він стоїть стабільно, але знаходиться дуже близько до того, що його можуть ліквідувати", — заявив Гордєєв.

За словами мольфара, міністр оборони рф чудово знає про фіаско російської армії, проте повідомляє диктаторові зовсім іншу інформацію: "путін швидко дізнається про цю інформацію. І якщо його не задовольнить ця історія, то дуже велика ймовірність того, що шойгу "порішають".

Раніше мольфар зазначив, що насправді стало із пригожиним у літаку. Він висловив сумнів, що загибель голови ПВК "Вагнер" сталася через авіакатастрофу і припустив, що тіло пригожина могли залишити на місці падіння літака серед уламків.