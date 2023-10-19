Намагається хоч якось дожити: мольфар розкрив план путіна — і це не перемога рф

За словами Гордєєва, у диктатора дуже сильна параноя

Президент росії володимир путін зрозумів, що давно програв війну проти України, і тепер намагається залишитися в історії як ще один кровожерний правитель.

В ефірі програми "Ранок у великому місті" український мольфар та екстрасенс Макс Гордєєв заявив, що кривавий диктатор не вірить у перемогу росії. Все, що йому залишається, — знищити стільки, скільки він зможе.

"Не робіть ілюзій про те, що він вірить у перемогу. Його завдання — знищити стільки, скільки він зможе. Путін хоче увійти в історію, як це зробили Ленін та Сталін — фанатична історія", — сказав відомий мольфар.

Також він заявив, що у путіна серйозні проблеми з нервовою системою: "Він не вірить у перемогу — намагається хоч якось дожити. Бачу у нього серйозні проблеми з нервовою системою — дуже сильна параноя. Він хоче перемогти, але розуміє, що за Україну стало надто багато людей та країн".

Раніше український астролог Влад Росс передбачав розпад країни-агресорки, а також смерть президента росії володимира путіна. Жовтневий коридор затемнень може призвести до зміни влади у москві чи навіть до політичних переворотів.