У Харкові відкрили новий зоопарк, але пускають туди не всіх: як потрапити (ексклюзивні фото)

Харків’яни вже записуються в чергу, щоб побачити довгоочікуване оновлення зоопарку

У Харкові, де після багаторічної реконструкції нарешті відкрили сучасний зоопарк, почалася онлайн-реєстрація для тих, хто хоче побачити слонів, бегемотів, жирафів та інших екзотичних тварин.

Як інформують на сайті зоопарку, квитків у продажу поки немає: зареєструватися можна за посиланням, але тільки жителям Харкова. Для того, щоб отримати перепустку з QR-кодом, потрібно вказати свої дані і пройти СМС-верифікацію. Потім — вибрати зручні дату та час. Відзначимо, що зареєструватися можна і на терміналах біля входу в зоопарк, який поки ще працює в тестовому режимі.

До слова, оновлений звіринець зараз виглядає дуже по-європейськи, про що повідомляє кореспондент "Телеграфа" (дивись галерею):

Автор фото: Галина Михайлова, "Телеграф".

Для гостей ворота Харківського зоопарку відкриють вже в жовтні: квитки для дорослих обійдуться по 200 грн, дітям — вполовину дешевше.

Раніше ми повідомляли, що в Полтавському зоопарку сталася надзвичайна подія: на співробітника напала пантера.

Також "Телеграф" писав, що мережу вразило відео, як маленький йорк врятував 10-річну господиню від нападу койота.