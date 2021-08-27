В Харькове спекулянты облюбовали новый зоопарк: цены на билеты достигают 2500 грн (фото)

Пока билетов в зоопарк в продаже нет, бизнес наладили спекулянты

В Харькове на сайте объявлений выставили сообщения о продаже билетов в обновленный городской зоопарк, реконструкцию которого делали несколько последних лет. Попасть куда пока могут только льготники на бесплатной основе, поэтому в сети начали действовать спекулянты.

О новом виде наживы в первой столице сообщает местный портал Newsroom.

Так, один из пользователей предлагает приобрести три билета на 31 августа за 2500 гривен. В разговоре мужчина говорит, что он "работает на город" — мол, так их и получил.

Харьковчанин предложил 3 такие пригласительные приобрести за 2500 грн

Аналогичное объявление выставила и харьковчанка по имена Анна, которая продает два билета в Харьковский зоопарк на 11 сентября за 350 гривен.

Интересно, что официально билетов в Харьковский зоопарк в продаже нет. Сейчас двери обновленного зверинца открыты только для льготников, харьковчан же будут записывать в очередь на посещение с сентября в режиме онлайн. Приезжие смогут увидеть экзотических животных лишь с октября: билеты для взрослых обойдутся по 200 грн, детям — вполовину дешевле.

Ранее мы сообщали, что в Полтавском зоопарке произошло ЧП: на сотрудника напала пантера.

Также "Телеграф" писал, что сеть поразило видео, как маленький йорк спас 10-летнюю хозяйку от нападения койота.