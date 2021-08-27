Укр

В Харькове спекулянты облюбовали новый зоопарк: цены на билеты достигают 2500 грн (фото)

Автор
Е. Волкова
Дата публикации
Читати українською
Автор
6
В Харькове спекулянты облюбовали новый зоопарк: цены на билеты достигают 2500 грн (фото) Новость обновлена 27 августа 2021, 17:18
Обновленный Харьковский зоопарк - с высоты.

Пока билетов в зоопарк в продаже нет, бизнес наладили спекулянты

В Харькове на сайте объявлений выставили сообщения о продаже билетов в обновленный городской зоопарк, реконструкцию которого делали несколько последних лет. Попасть куда пока могут только льготники на бесплатной основе, поэтому в сети начали действовать спекулянты.

О новом виде наживы в первой столице сообщает местный портал Newsroom.

Так, один из пользователей предлагает приобрести три билета на 31 августа за 2500 гривен. В разговоре мужчина говорит, что он "работает на город" — мол, так их и получил.

Харьковчанин предложил 3 такие пригласительные приобрести за 2500 грн
Харьковчанин предложил 3 такие пригласительные приобрести за 2500 грн

Аналогичное объявление выставила и харьковчанка по имена Анна, которая продает два билета в Харьковский зоопарк на 11 сентября за 350 гривен. 

Интересно, что официально билетов в Харьковский зоопарк в продаже нет. Сейчас двери обновленного зверинца открыты только для льготников, харьковчан же будут записывать в очередь на посещение с сентября в режиме онлайн. Приезжие смогут увидеть экзотических животных лишь с октября: билеты для взрослых обойдутся по 200 грн, детям — вполовину дешевле.

Ранее мы сообщали, что в Полтавском зоопарке произошло ЧП: на сотрудника напала пантера.

Также "Телеграф" писал, что сеть поразило видео, как маленький йорк спас 10-летнюю хозяйку от нападения койота.

Генпрокуратура просит взять партнера Ахметова Николая Рудковского под арест: что случилось
Политика
Генпрокуратура просит взять партнера Ахметова Николая Рудковского под арест: что случилось
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Генпрокуратура просит взять партнера Ахметова Николая Рудковского под арест: что случилось
Генпрокуратура просит взять партнера Ахметова Николая Рудковского под арест: что случилось
Дата публикации
Категория
Украинские паралимпийцы за три дня завоевали больше медалей, чем олимпийцы за весь турнир
Украинские паралимпийцы за три дня завоевали больше медалей, чем олимпийцы за весь турнир
Дата публикации
Категория
"Бенгази" для Байдена: "сдача" Афганистана серьезно ударит по позициям США, в том числе в Украине
"Бенгази" для Байдена: "сдача" Афганистана серьезно ударит по позициям США, в том числе в Украине
Дата публикации
Категория
Украинский самолет Ил-76 вывез из Кабула 266 человек и вернулся за очередными пассажирами
Украинский самолет Ил-76 вывез из Кабула 266 человек и вернулся за очередными пассажирами
Дата публикации
Категория
Должников по коммуналке снова могут отключать от услуг ЖКХ: как это работает
Должников по коммуналке снова могут отключать от услуг ЖКХ: как это работает