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У Харкові спекулянти облюбували новий зоопарк: ціни на квитки сягають 2500 грн (фото)

Автор
О. Волкова
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У Харкові спекулянти облюбували новий зоопарк: ціни на квитки сягають 2500 грн (фото) Новина оновлена 27 серпня 2021, 17:18
Оновлений Харківський зоопарк — з висоти.

Поки квитків в зоопарк в продажу немає, бізнес налагодили спекулянти

У Харкові на сайті оголошень виставили повідомлення про продаж квитків в оновлений міський зоопарк, реконструкцію якого робили кілька років. Потрапити куди поки можуть тільки пільговики на безкоштовній основі, тому в мережі почали діяти спекулянти.

Про новий вид спекуляції в першій столиці повідомляє місцевий портал Newsroom.

Так, один з користувачів пропонує придбати три квитки на 31 серпня за 2500 гривень. У розмові чоловік каже, що він "працює на місто" — мовляв, так їх і отримав.

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Аналогічне оголошення виставила і харків’янка по імена Ганна, яка продає два квитки в Харківський зоопарк на 11 вересня за 350 гривень.

Цікаво, що офіційно квитків в Харківський зоопарк в продажу немає. Зараз двері оновленого звіринця відкриті тільки для пільговиків, харків’ян же будуть записувати в чергу на відвідування з вересня в режимі онлайн. Приїжджі зможуть побачити екзотичних тварин лише з жовтня: квитки для дорослих обійдуться по 200 грн, дітям — вполовину дешевше.

Раніше ми повідомляли, що в Полтавському зоопарку сталася надзвичайна подія: на співробітника напала пантера.

Також "Телеграф" писав, що мережу вразило відео, як маленький йорк врятував 10-річну господиню від нападу койота.

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