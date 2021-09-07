Чоловік скинув сміття на берег річки під Харковом - його знайшли і змусили поплатитися (фото)

Чоловіка змусили прибрати за собою все сміття

У Харкові на берег річки Уди, яку лише нещодавно розчистили активісти, знову викинули сміття. Цього разу правопорушника знайшли та змусили за собою все прибрати. Не уникнув чоловік і покарання у вигляді штрафу.

Про це у вівторок, 7 вересня, повідомляє "Новобаварський район м. Харків" у Facebook.

Відомо, що сміття на берег річки Уди чоловік привіз на білому мікроавтобусі марки Renault. Чоловік викинув щонайменше чотири великі мішки зі сміттям, після чого поїхав з місця.

Правоохоронцям вдалося встановити особу правопорушника. Ним виявився мешканець Новобаварського району.

Чоловіка змусили прибрати за собою все сміття, яке він залишив на березі річки Уди. Крім того, адміністрація району звернулася до поліції, щоб притягнути порушника до відповідальності за несанкціонований викид сміття і правоохоронці склали на чоловіка адмінпротокол.

На правопорушника склали адміністративний протокол

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", річку Уди на Харківщині протягом всього літа очищували від сміття місцеві екоактивісти. Масштаб "сміттєвих островів" вразив всю Україну — екоактивісти зібрали понад 108 тонн відходів, в яких влаштували фотосесію для залучення уваги.