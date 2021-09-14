Рус

Безпілотник на кордоні — на Харківщині СБУ затримала підозрюваних (відео)

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
87
БПЛА бувають різних типів, в тому числі і ударні. Новина оновлена 14 вересня 2021, 11:23
БПЛА бувають різних типів, в тому числі і ударні.

СБУ закликає повідомляти про підозрілі безпілотники.

На Харківщиною знову літав безпілотник. У минулий раз про БПЛА повідомляли 27 серпня, зараз же його зафіксували 11 вересня в прикордонні. Цього разу Службі безпеки України та обласному антитерористичному центру вдалося вистежити порушників.

Про це повідомляє СБУ Харківської області в Фейсбуці.

Як розповів глава служби безпеки на Харківщині Роман Дудин, відстежили місце зльоту і посадки безпілотника і з’ясували, що управляли їм двоє українців.

Служба безпеки України перевіряє, чи самостійно громадяни прийняли рішення політати в забороненій зоні або при співробітництві з іноземними спецслужбами. Також в СБУ подякували всім, хто допомагав у пошуках і передавав інформацію про запуск БПЛА.

Раніше "Телеграф" писав, що бойовики на Донбасі регулярно порушують лінію розмежування за допомогою безпілотних літальних апаратів.

Безпілотники для військових цілей планує використовувати і Україна. Так, напередодні стало відомо про плани закупити ще 24 апарату турецького виробництва.

Дмитро Разумков і Володимир Зеленський
Політика
Боротьба Зеленського з олігархами провалилася: що буде далі і при чому тут Разумков
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Дмитро Разумков і Володимир Зеленський
Боротьба Зеленського з олігархами провалилася: що буде далі і при чому тут Разумков
Дата публікації
Категорія
Переслідувач ночами заглядав у вікна
Мама дівчини, яку переслідував дорослий сусід: "Після втручання ЗМІ він навіть зі свого двору не виходить"
Дата публікації
Категорія
Українці
Влада вирішила перерахувати українців: як це буде і що потрібно знати
Дата публікації
Категорія
Руслана та Валерій Харчишин
Топ-артисти посварилися через гроші: що не так зі сплатою роялті в Україні
Дата публікації
Категорія
Сертифікат вакцинації
В Україні зроблять "жовті" та "зелені" сертифікати вакцинації: хто їх отримає і як ними користуватися