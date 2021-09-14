Безпілотник на кордоні — на Харківщині СБУ затримала підозрюваних (відео)

СБУ закликає повідомляти про підозрілі безпілотники.

На Харківщиною знову літав безпілотник. У минулий раз про БПЛА повідомляли 27 серпня, зараз же його зафіксували 11 вересня в прикордонні. Цього разу Службі безпеки України та обласному антитерористичному центру вдалося вистежити порушників.

Про це повідомляє СБУ Харківської області в Фейсбуці.

Як розповів глава служби безпеки на Харківщині Роман Дудин, відстежили місце зльоту і посадки безпілотника і з’ясували, що управляли їм двоє українців.

Служба безпеки України перевіряє, чи самостійно громадяни прийняли рішення політати в забороненій зоні або при співробітництві з іноземними спецслужбами. Також в СБУ подякували всім, хто допомагав у пошуках і передавав інформацію про запуск БПЛА.

Раніше "Телеграф" писав, що бойовики на Донбасі регулярно порушують лінію розмежування за допомогою безпілотних літальних апаратів.

Безпілотники для військових цілей планує використовувати і Україна. Так, напередодні стало відомо про плани закупити ще 24 апарату турецького виробництва.