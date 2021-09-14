Беспилотник на границе - на Харьковщине СБУ задержала подозреваемых (видео)

СБУ призывает сообщать о подозрительных беспилотниках.

На Харьковщиной снова летал беспилотник. В прошлый раз про БПЛА сообщали 27 августа, сейчас же его зафиксировали 11 сентября в приграничье. В этот раз Службе безопасности Украины и областному антитеррористическому центру удалось выследить нарушителей.

Об этом сообщает СБУ Харьковской области в Фейсбуке.

Как рассказал глава службы безопасности на Харьковщине Роман Дудин, отследили место взлета и посадки беспилотника и выяснили, что управляли им двое украинцев.

Служба безопасности Украины проверяет, самостоятельно ли граждане приняли решение полетать в запрещенной зоне или при сотрудничестве с иностранными спецслужбами. Также в СБУ поблагодарили всех, кто помогал в поисках и передавал информацию про запуск БПЛА.

Ранее "Телеграф" писал, что боевики на Донбассе регулярно нарушают линию разграничения с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Беспилотники для военных целей планирует использовать и Украина. Так, накануне стало известно про планы закупить еще 24 аппарата турецкого производства.