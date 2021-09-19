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На Харківщині загорілася покинута база відпочинку: всередині були люди, є постраждалі (фото)

Автор
Іванка Гамчук
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В результаті загоряння постраждали люди Новина оновлена 19 вересня 2021, 15:57
В результаті загоряння постраждали люди

Ймовірною причиною пожежі може бути замикання електропроводки.

У смт Печеніги Харківської області на території закинутої бази відпочинку відбулося загоряння деревʼяного будинку, в якому на момент пожежі знаходилося 10 людей. Двоє з них постраждали.

Про в неділю, 19 вересня, повідомляє Головне управління Національної поліції Харківської області.

Служба порятунку отримала повідомлення про пожежу у Чугуївському районі області о 6 ранку. Після прибуття рятувальників, вони зʼясували що загоряння сталося у деревʼяному будинку площею 40 кв. м. 

Пожежа в Харківській області
Пожежа в Харківській області

Двоє із десяти людей, котрі знаходилися в приміщенні, постраждали від пожежі. Опіки різного ступеня тяжкості отримали 43-річний чоловік і 35-річна жінка. Інші восьмеро осіб від допомоги відмовилися і про обставини загоряння говорити не схотіли.

Загоряння на базі відпочинку
Загоряння на базі відпочинку

Через півтори години після початку пожежі, працівникам ДСНС вдалося її затушити. Однієї з імовірних причин займання може бути замикання електропроводки.

В результаті пожежі постраждали двоє людей
В результаті пожежі постраждали двоє людей

Нині правоохоронці зʼясовують обставини пожежі та її причину. Вони внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Відповідно до даної статі, покарання за порушення може скласти до 3 років тюремного увʼязнення. 

Раніше "Телеграф" повідомляв, що наприкінці серпня в Італії пожежа охопила житловий багатоповерховий будинок та знищила його.

Теги:
#Пожежі #Харківська область #Постраждалі
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