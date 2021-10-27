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Страйк спрацював: політех у Харкові пішов назустріч студентам

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Один із корпусів НТУ "ХПІ". Новина оновлена 27 жовтня 2021, 12:55
Один із корпусів НТУ "ХПІ".

Студентів хвилювало поширення коронавірусу у Харкові.

У Харківському національному технічному університеті "ХПІ" керівництво вишу після оголошення про студентський страйк вирішило перейти на дистанційну форму навчання.

Відповідний наказ від 27 числа з’явився на сайті вишу.

"Дистанційку" вводять на два тижні з 1 до 14 листопада включно. Лабораторні роботи, які неможливо провести дистанційно, переносять більш пізній період. Їх у розкладі замінять пари он-лайн. Цей наказ підписав ректор Євген Сокіл.

Наказ про дистанційне навчання у ХПІ від 27 жовтня
Наказ про дистанційне навчання у ХПІ від 27 жовтня
Ректор розпорядився про дистанційне навчання у ХПІ
Ректор розпорядився про дистанційне навчання у ХПІ

Нагадаємо, студенти Харківського політеху збунтувалися через те, що вищий навчальний заклад всупереч рекомендації міністерства не перейшов на дистанційну освіту через поширення коронавірусу. На вході на територію університету також не перевіряли температуру. Студенти з п’ятниці мали намір припинити відвідувати пари на знак протесту проти дії керівництва. Вони зазначають, що багато студентів не можуть вакцинуватися, оскільки вони не досягли 18 років.

Серед вимог студентів також було не звільняти викладачів, які не пройшли імунізацію від COVID-19, а перевести їх на дистанційний режим роботи.

Раніше "Телеграф" писав, що Харківщина увійшла до ТОПу областей із найбільшою кількістю нових випадків коронавірусу на другому місці.

Теги:
#Харків #Страйк #Дистанційне навчання #ХПІ
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