Помер легендарний харків’янин, який пройшов чотири концтабори (фото, відео)

Професор, голова обласної ради борців антифашистського опору та патріот — таким його запам’ятали у Харкові та світі.

У Харкові помер легендарний в’язень фашистських концтаборів Ігор Малицький. Йому було 96 років.

Про це повідомили члени його родини на сторінці у Facebook.

Ігор Малицький за своє життя пережив чимало поневірянь. Ще коли він був дитиною його батька репресували, а після початку Другої світової війни німці вивезли його до Німеччини. Він втік, потрапив до в’язниці. Потім Малицький пройшов чотири концтабори — Терезін, Аушвіц (Освенцім), Маутхаузен, його філію "Лінц 3". Брав участь у повстанні в’язнів. На той момент йому було 19 років.

Малицький брав участь у пам’ятних заходах на честь звільнення концтаборів

Малицького часто називали МІФ №188005 – за його номером у нацистському концтаборі Аушвіц. Перші три літери – абревіатура від Малицького Ігоря Федоровича. Цей номер залишився не тільки на його руці, а й на смугастій робі, але також був і інший номер 78437 — з Маутхаузена. У ній він часто приїжджав на пам’ятні заходи.

У повоєнні роки Малицький був військовим, потім зайнявся педагогічною діяльністю. В останні роки він продовжував викладати в Українській інженерно-педагогічній академії та був патріотом своєї країни. В одному з останніх постів він написав :

" Я ніколи не зробив зла, я був вірний своїй батьківщині, ні Сталіну, ні Порошенку, ні Зеленському, тільки батьківщині та улюбленій УКРАЇНІ ".

Минулого року він відвідав бійців на передовій. Свої спогади про нього у фото та відео на Фейсбуці розміщують ті, хто знав його.

У Ігоря Малицького залишилася велика родина — він любив розповідати про своїх онуків та правнуків.

Раніше "Телеграф" писав, що у Харкові від коронавірусу помер відомий скульптор Сейфаддін Гурбанов.