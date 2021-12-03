"Їх усі чмирять": у Харкові озвучили справжні причини некомплекту у патрульній поліції

Справа не лише у маленьких зарплатах

Харковом їздить мало екіпажів патрульних не тільки тому, що багато машин розбито, але й тому, що через непрестижність роботи та маленькі зарплати в місті не вистачає дорожніх поліцейських.

Про це відомий харківський бізнесмен Юрій Сапронов висловився для "Телеграфа".

Він розповів, як на виїзному засіданні правоохоронного комітету Верховної Ради у Харкові скаржилися на маленькі зарплати патрульних, однак у лікарів та вчителів оклади також невеликі.

"А гордість за професію? А коп — це коп? Вам же немає довіри, у вас же теж рильце в пушку, і існує поліцейське свавілля, суддівська кривосуддя... Про це треба говорити", — наголосив Сапронов.

За його словами, у Харкові було понад сотню авто патрульних на виїзді, тепер же лише 56, тоді як ще понад 40 розбито. Але справа не в тому, що їх не чинять, а в тому, що після ремонту на них нема кому їздити.

"Людей немає. І не тільки тому, що зарплата маленька, а й через те, що їх усі чмирять", — пояснює бізнесмен.

Він додає, що у Харкові готові захищати патрульних, але й ті мають працювати над престижем професії.

Як повідомляв "Телеграф", днями у Львові патрульний поліцейський заснув за кермом і влетів у огорожу, — причиною цього назвали перевтому через нічні зміни та нестачу кадрів.