"Их все чмырят": в Харькове озвучили настоящие причины некомплекта в патрульной полиции

Дело не только в маленьких зарплатах

По Харькову ездит мало экипажей патрульных не только потому что много машин разбито, но и потому что из-за непрестижности работы и маленьких зарплат в городе не хватает дорожных полицейских.

Об этом известный харьковский бизнесмен Юрий Сапронов высказался для "Телеграфа".

Он рассказал, как на выездном заседании правоохранительного комитета Верховной Рады в Харькове жаловались на маленькие зарплаты патрульных, однако у врачей и учителей оклады тоже небольшие.

"А гордость за профессию? А коп – это коп? Вам же нет доверия, у вас же тоже рыльце в пушку, и существует полицейский произвол, судейское кривосудие… Об этом надо говорить", — подчеркнул Сапронов.

По его словам, в Харькове было более сотни авто патрульных на выезде, теперь же только 56, в то время как еще более 40 разбиты. Но дело не в том, что их не чинят, а в том, что после починки на них некому ездить.

"Людей нет. И не только потому, что зарплата маленькая, но и из-за того, что их все чмырят", — объясняет бизнесмен.

Он добавляет, что в Харькове готовы защищать патрульных, но и те должны работать над престижем профессии.

Как сообщал "Телеграф", на днях во Львове патрульный полицейский уснул за рулем и влетел в ограждение, — причиной этого назвали переутомление из-за ночных смен и нехватки кадров.