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Терехов пояснив, чому у Харкові вже не чекають на росіян

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Мер прокоментував інформацію щодо можливої окупації міста Новина оновлена 01 лютого 2022, 10:59
Мер прокоментував інформацію щодо можливої окупації міста

Мер повідомив, що повтору 2014 року, коли РФ вже намагалася захопити місто, ніхто не хоче

Резонансна промова глави української держави Володимира Зеленського щодо ймовірної окупації Харкова російськими військовими у коментарі виданню "The Washington Post" викликала різношерстну реакцію як у населення, так і у політичних експертів та представників влади. Особливо бурхливо цю інформацію сприйняли самі харків'яни та керівництво міста, яке запевняє, що за вісім років, висновків було зроблено достатньо.

Кореспондентові "Телеграфу" вдалося поспілкуватися з міським головою Харкова Ігорем Тереховим та дізнатися його позицію щодо ймовірності виникнення реальної загрози вторгнення Росії на українські території.

За словами мера, 2014 рік, коли у місті панували "проросійські настрої" порівнювати із теперішнім, 2022 роком, не варто. На його думку, різниця кардинальна, адже за ці вісім років у Харкові не залишилося людей, які б мріяли про повторення ситуації, яка виникла у Донецькій та Луганській областях, мовляв, "надивилися".

Терехов відзначає, що тоді було дуже складно, адже розуміння того, хто і куди рухається не було взагалі. Зараз же війни з Росією ніхто з місцевих не хоче і всі сподіваються, що війна обійде стороною їх будинки.

Наостанок керівник міста заявив, що нині українські військові займаються своїми справами, територіальна оборона — своїми, а керівництво міста Харкова й надалі утримує надійну та стабільну ситуацію та займається безпосередньо подальшим розвитком міста.

Детальніше ознайомитися з позицією Ігоря Терехова можна у матеріалі "Телеграфу": "Терехов про окупацію Харкова: "У місті немає бажаючих повторити долю Донецька та Луганська"".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що раніше президент України Володимир Зеленський припустив, що у випадку, якщо Кремль прийме рішення розгорнути повномасштабну війну з українською стороною, то першим містом, яке він спробує окупувати, стане Харків.

Також нагадаємо, що офіцер Сил спеціальних операцій заявив, що у разі, якщо російський президент Путін все ж ризикне спробувати напасти на Харків, то його армію очікує "кривава поразка". Військовий переконаний, що навіть якщо армії Росії вдасться окупувати місто, то утримувати його довго — не в її силах.

Теги:
#Україна #Харків #Росія #Вторгнення #Окупація #Міський голова
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