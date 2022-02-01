Укр

Терехов объяснил, почему в Харькове уже не ждут россиян

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Мэр прокомментировал информацию о возможной оккупации города Новость обновлена 01 февраля 2022, 10:59
Мэр прокомментировал информацию о возможной оккупации города

Терехов сообщил, что повтора 2014 года, когда РФ уже пыталась захватить город, никто не хочет

Резонансная речь главы украинского государства Владимира Зеленского относительно вероятной оккупации Харькова российскими военными в комментарии "The Washington Post" вызвала разношерстную реакцию как у населения, так и у политических экспертов и представителей власти. Особенно бурно эту информацию восприняли сами харьковчане и руководство города, которое уверяет, что за восемь лет выводов было сделано достаточно.

Корреспонденту "Телеграфа" удалось пообщаться с городским председателем Харькова Игорем Тереховым и узнать его позицию по поводу вероятности возникновения реальной угрозы вторжения России на украинские территории.

По словам мэра, 2014 год, когда в городе царили "пророссийские настроения", сравнивать с нынешним, 2022 годом, не стоит. По его мнению, разница кардинальная, ведь за эти восемь лет в Харькове не осталось людей, которые мечтали бы о повторении ситуации, что возникла в Донецкой и Луганской областях, мол, "насмотрелись".

Терехов отмечает, что тогда было очень сложно, ведь понимание того, кто и куда двигается не было вообще. Сейчас войны с Россией никто из местных не хочет и все надеются, что война обойдет стороной их дома.

Напоследок руководитель города заявил, что сейчас украинские военные занимаются своими делами, территориальная оборона — своими, а руководство города Харькова и дальше удерживает надежную и стабильную ситуацию и занимается непосредственно дальнейшим развитием города.

Подробнее ознакомиться с позицией Игоря Терехова можно в материале "Телеграфа": "Терехов об оккупации Харькова: "В городе нет желающих повторить судьбу Донецка и Луганска".

Ранее "Телеграф" сообщал, что ранее президент Украины Владимир Зеленский предположил, что в случае если Кремль примет решение развернуть полномасштабную войну с украинской стороной, то первым городом, который он попытается оккупировать, станет Харьков.

Также напомним, что офицер Сил специальных операций заявил, что в случае, если российский президент Путин все же рискнет попытаться напасть на Харьков, то его армию ожидает "кровавое поражение". Военный убежден, что даже если армии России удастся оккупировать город, удерживать его долго — не в ее силах.

Теги:
#Украина #Харьков #Россия #Вторжение #Оккупация #Городской глава
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