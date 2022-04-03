Окупант тиждень ґвалтував дівчину, а потім застрелив її стареньку матір: страшна історія українки

Свідчень про військові злочини окупантів стає все більше

У Харкові російський загарбник понад тиждень знущався над місцевою жителькою, а потім зізнався їй у коханні. Після того, як вона відмовилася виїжджати із напівзруйнованого міста, адже доглядала за хворою лежачою матір'ю, окупант вирішив все за допомогою зброї.

Моторошною історією своєї знайомої поділилися на Facebook Віра Хвуст, яка збирає розповіді очевидців російсько-української війни.

Чому росії не перемогти у війні з Україною?

За її словами, від дій росіянина постраждала її подруга Любов, з якою вони підтримують зв'язок останні десять років.

Постраждалій усього 29 років, і все життя вона жила поруч із мамою. Останні три роки старенька жінка була тяжкохворою, навіть не підіймалася із ліжка. Любов доглядала за нею і вирішила не виїжджати із міста (не знайшлося потрібного для мами транспорту), навіть коли до його підступів наблизилися росіяни.

"За кілька днів, коли в їх під’їзді вже була дірка, до них у квартиру влетіли три гниди, — переповідає Віра Хвуст. — Вони винесли їжу, яка була, і один із них лишився. Люба пережила насильство".

Рашистський солдат ґвалтував українку понад тиждень, а потім… зізнався їй у коханні. На пропозицію виїхати із міста вона відповіла відмовою, мовляв, матір не покине.

"І тоді, це лай*о, на очах у тендітної жінки, пристрелило немічну стареньку. Боже, я пишу це, і в моїй голові не вкладається", — емоціонує Хвуст.

За її словами, наразі героїня цієї історії змогла вирватися зі свого власного пекла і знаходиться на півдорозі до реабілітаційного центру. Звідти її переправлять у безпечне місце за кордон. Однак, звісно, психіка жінки назавжди пошкоджена подібним знущанням окупанта.

Авторку публікації підтримало чимало коментаторів, які розгнівані та водночас нажахані подібним нелюдським ставленням до українських жінок.

Свідчень про жахливі звірства російських військових в Україні стає все більше і більше. Так, наприклад, зі звільненої від окупантів Бучі надійшла інформація про величезну кількість розстріляних цивільних. Місцевих жителів вбивали на вулицях і лишали лежати просто неба. В деяких районах міста є братські могили.

При цьому російська пропаганда вже почала вигадувати власне пояснення подібному засиллю загиблих українців, і воно напрочуд цинічне. Однак Україна зробить усе можливе, аби жоден винний у страшних злодіяннях проти нашого народу не уникнув покарання.