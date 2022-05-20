Окупанти ракетним ударом зруйнували палац культури в Лозовій: фото до та після

Приміщення будинку культури повністю реконструювали у 2021 році

У п'ятницю, 20 травня, російські окупанти ракетним ударом зруйнували новий будинок культури у місті Лозова Харківської області. Внаслідок "прильоту" по будівлі постраждали 7 осіб, серед яких 11-річна дитина.

Наслідки удару по будинку культури показала Харківська обласна прокуратура.

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Судячи з опублікованих кадрів, приміщення повністю оновленого у 2021 році палацу культури у Лозовій ворожий снаряд зруйнував наполовину. На фото помітна величезна діра на стелі, вибиті всі вікна, у частині приміщення взагалі завалилися балки та перекриття.

Для порівняння — так міський палац культури у Лозовій виглядав у 2021 році, коли була завершена повна його реконструкція.

Додамо, що міський голова Лозової Сергій Зеленський повідомив, що внаслідок удару окупантів по будинку культури поранення отримали семеро осіб.

"Серед потерпілих одинадцятирічна дитина. Всі поранені в лікарні, їм надали медичну допомогу. Пошкоджено інфраструктуру та багатоповерхові будинки значно пошкоджено. У нас триває загроза ракетного обстрілу, тому всі інші деталі будуть завтра", — повідомив мер.

Раніше "Телеграф" повідомляв про вибухи у Києві та Житомирській області. У столиці сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету, а в Малині на Житомирщині попри роботу засобів ППО три "прильоти" все ж таки завдали значної шкоди мирній інфраструктурі населеного пункту.