Зеленський показав відео удару ракети по Будинку культури у Лозовій: "Що в голові цих людей?"

У будинку культури на момент удару знаходилися 5 осіб - всі отримали поранення

У п'ятницю, 20 травня, російські окупанти завдали ракетного удару по місту Лозова у Харківській області. Снаряд влучив у щойно реконструйований будинок культури, внаслідок чого постраждали 7 осіб, серед яких 11-річна дитина.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, опублікувавши кадри з місця подій.

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"Окупанти визначили своїми ворогами культуру, освіту та людяність. І не шкодують для них ні ракет, ні бомб. Що в голові в людей, які обирають ось такі мішені? Абсолютне зло, абсолютна дурість", — написав Зеленський.

Прокоментував цей удар й міністр культури Олександр Ткаченко, зазначивши, що силам ППО вдалося відбити дві ворожі ракети, а третю — росіяни умисно спрямували на будинок культури.

"Відео влучання ракети не залишає жодних сумнівів – нелюди цілили чітко у будинок культури. Будинок культури в Лозовій був одним з найбільших в Харківському регіоні. Великий зал розрахований на 1078 місць. У 2021 році ми його тільки но відреставрували", — написав міністр культури.

Ткаченко додав, що під час удару в будівлі знаходилося 5 осіб. Люди дивом залишилися живі, майже у всіх легкі поранення.

Також він показав фото, як будинок культури в Лозовій виглядав після реставрації.

Міський палац культури в Лозовій після реставрації

Варто зазначити, що перед цим було завдано ракетного удару по Одесі та Одеській області. У мережі повідомили про кілька прильотів ворожих ракет по місту та області. Дим від них видно із різних районів міста.

Також повідомлялося про вибухи у Києві та Житомирській області. У столиці сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету, а в Малині на Житомирщині попри роботу засобів ППО три "прильоти" все ж таки завдали значної шкоди мирній інфраструктурі населеного пункту.