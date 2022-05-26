Харків знову обстрілюють, є загиблі: що відомо

За повідомленнями місцевих жителів, російські снаряди вибухали у Лісопарку, районі авіаційного інституту, селища Жуковського та на Павловому Полі.

Російські окупанти відновили обстріл Харкова. Наразі вже відомо про чотирьох загиблих.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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"Просимо мешканців Харкова та району перебувати в укриттях. Окупанти знову обстрілюють обласний центр. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів 7 людей постраждали. На жаль, 4 загиблих. Інформація уточнюється. Не залишайте місця безпеки!", — закликав мер.

Раніше мешканці Харкова повідомляли, що російські снаряди вибухали у Лісопарку, районі авіаційного інституту, селища Жуковського та на Павловому Полі.

Як повідомлялося раніше, 5 травня головком ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що українські військові перейшли у контрнаступ на напрямках Харкова та Ізюму, після чого окупантів із Харківської області почали поступово вибивати.

Нагадаємо, раніше на Північній Салтівці побував і кореспондент Телеграфа, який показав, що залишилося від району.

Крім того, "Телеграфу" вдалося поговорити з однією з місцевих мешканок, яка втратила маму та 42 дні провела з батьком та десятками собак під Харковом, зовсім поряд від лінії оборони, без можливості поповнити запаси їжі.