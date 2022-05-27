Знайшли тіло 5-місячного малюка, його батька вбито, матір важко поранено: кількість жертв обстрілу Харкова росіянами зросла до восьми

Російські військові злочинці 26 травня вдарили гаубицями по мирним районам Харкова.

У Харкові зросла кількість жертв масованого обстрілу російських окупантів 26 травня: кількість загиблих зросла до восьми людей, поранено — 17.

Про це повідомляє у четвер, 26 травня, увечері прес-служба Нацполіції України з посиланням на голову НПУ Ігоря Клименка.

Клименко зазначив, що за попередньою інформацією, росіяни обстріляли мирні райони міста з гаубиць.

"Коли почався обстріл, на вулиці гуляла молода сім’я: дружина та чоловік, у якого на руках було 5-тимісячне маля. Чоловік помер одразу, жінку в тяжкому стані госпіталізували. Згодом поліцейські … знайшли й тіло дитини. Малюка з рук батька вибуховою хвилею відкинуло вгору на дах під’їзду", — йдеться у повідомленні.

Таким чином, внаслідок обстрілів загинули 8 харків’ян. Ще 17 дістали поранення.

"Вкотре українські сім’ї осиротіли через ненависних російських загарбників", — зазначив глава Нацполіції, додавши, що правоохоронці зобов’язані змусити ворога відповісти за свої злочини і вони обов’язково це зроблять.

Як повідомлялося, 23 травня суд Києва засудив до довічного ув’язнення 22-річного солдата російської армії Вадима Шишімаріна, який 28 лютого на Сумщині вбив мирного українця.

"Телеграф" розбирався, якими були мотиви скоєння цього злочину.