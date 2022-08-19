Генерал ЗСУ розповів, чому ППО не рятують Харків від ракетних "прильотів"

Системи ППО просто не встигають спрацьовувати, коли ракети летять з прикордонних російських міст

Після кривавого російського обстрілу гуртожитку у Харкові, в результаті якого велика кількість його жителів була поранена, дехто загинув, у більшості постало питання, чому місто так погано захищене від ракетних ударів, а системи ППО не спрацьовують. Командир Харківського гарнізону, Бригадного генерала юстиції Сергій Мельник (більш відомий за позивним Марсель) прокоментував ситуацію, надавши відповіді на найболючіше запитання харків'ян та інших жителів України.

Пояснюючи вкрай непросту ситуацію, військовослужбовець навів свій приклад.

"Від старту ракети з міста Білгород (територія росії — ред. редакцію) до її прильоту в Харкові проходить за 43 секунди. Що таке ці 43 секунди? Система ППО, яка на сьогоднішній день, наша 300-ка, вона виходить на бойовий режим приблизно дві хвилини. Наша головна ціль і задача — відкинути їх (росіян — ред.) на ту ділянку, щоб у нас був час захистити його (Харків — ред.) як належне. Поки ми це не зробимо, поки ми їх не відкинемо за допомоги артилерії трохи далі, що вони не зможуть діставати до місць…ми зможемо бути захищені", — пояснив він.

Також Сергій Мельник додав, що, якою б не було система ППО, за 43 секунди перехопити ракету вона просто не може.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у мережі показали кадри рятувальної операції після обстрілу окупантами гуртожитку у Харкові.

Також нагадаємо, як російські окупанти завдали удару по Фізико-технічному інституту в Харкові. В результаті обстрілу зайнявся гуртожиток.