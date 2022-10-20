Два молоді сапери ДСНС загинули на Харківщині: як сталася трагедія

Також є кілька постраждалих внаслідок інциденту

У четвер, 20 жовтня, стало відомо, що під Ізюмом в Харківській області на міні підірвався автомобіль, в якому перебували працівники Служби порятунку "101", в результаті чого два рятувальника ДСНС загинули миттєво, а ще четверо отримали потрапили в лікарню. Мережі стали відомі імена загиблих героїв.

Їх повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі. Як зазначається, одному із загиблих було 27 років, другому — 28. Вони займалися розмінуванням деокупованих населених пунктів Харківської області.

"Вчора пообіді група наших рятівників натрапила на протитанкову міну на служебній автівці в Харківській області. Внаслідок вибуху отримали поранення несумісні з життям моторист-сапер ЄМАНОВ Олексій та сапер ТРОЦЕНКО Сергій. Ще четверо ДСНСників отримали поранення і наразі перебувають в лікарні", — написав голова ОДА Луганщини, а також приніс свої співчуття рідним і близьким загиблих і побажав пораненим скорішого одуження.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, під Ізюмом двоє людей загинули, а ще двоє постраждали внаслідок підриву на міні. Робітники проводили там відновлення доріг після бойових руйнувань.