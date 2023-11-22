Героїв Сталінграда не буде: у Харкові перейменували 26 вулиць

Нові назви отримали 26 вулиць

В Україні триває процес дерусифікації. У зв’язку з цим у Харкові перейменували ще цілу низку вулиць, провулків та проспектів.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міськради. Відповідне рішення було ухвалено на позачерговій сесії 22 листопада.

Повідомляється, що під перейменування підпали вулиці, назви яких пов’язані з росією або її союзниками, а саме:

проспект Героїв Сталінграда на проспект Байрона;

Вулиця Абаканська — вулиця Канівська (як і однойменний провулок);

вулиця Мурманська – вулиця Затишна;

вулиця Хабаровська – вулиця Глухівська;

вулиця Мінська — імені Дмитра Антоненка;

вулиця Чкалова – Вадима Манька;

частина вулиці Томської – Володимира Сосюри;

провулок Росинського — Пилипа Орлика;

вулиця Адигейська — вул. Євгена Храпка;

в’їзд Росинського – в’їзд Івана Виговського;

в’їзд Саранський – в’їзд Задунайський;

частина вул. Томській – вул. Прилуцька (як і провулок);

вул. Забайкальська – вул. Леонтовича, а однойменний провулок стане пров. Щедрика;

вулиці Моршанській повернули таку назву;

вул. Новосибірська – Хортицька;

вул. Борисоглібська – Чигиринська;

вул. Олександра Невського – Заїківська;

вул. Перовській – вул. Липовий Гай;

вул. Міжнародна — Білоцерківська (в’їзд і провулок зміняться на Сотенний і Полковницький відповідно);

в’їзд Марата — Полуничний;

пров. Моршанський – Гадяцький.

Крім того, з карти міста прибрали площу Олександра Невського, оскільки там немає забудови, яка потребує адресації.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві більше немає площі Льва Толстого.