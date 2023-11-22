Героев Сталинграда не будет: в Харькове переименовали 26 улиц

Новые названия получили 26 улиц

В Украине продолжается процесс дерусификации. В связи с этим в Харькове переименовали еще целый ряд улиц, проулков и проспектов.

Об этом информирует пресс-служба Харьковского горсовета. Соответствующее решение было принято на внеочередной сессии 22 ноября.

Сообщается, что под переименование подпали улицы, названия которых были связаны с россией или её союзниками, а именно:

Проспект Героев Сталинграда на проспект Байрона;

Улица Абаканская — улица Каневская (как и одноименный переулок);

улица Мурманская – улица Уютная;

улица Хабаровская – улица Глуховская;

улица Минская — имени Дмитрия Антоненко;

улица Чкалова – Вадима Манька;

часть улицы Томской – Владимира Сосюры;

переулок Росинского — Пилипа Орлика;

улица Адыгейская — ул. Евгения Храпко;

въезд Росинского – въезд Ивана Выговского;

въезд Саранский – въезд Задунайский;

часть ул. Томской – ул. Прилуцкая (как и переулок);

ул. Забайкальская – ул. Леонтовича, а одноименный переулок станет пер. Щедрыка;

улице Моршанской вернули такое название;

ул. Новосибирская – Хортицкая;

ул. Борисоглебская – Чигиринская;

ул. Александра Невского – Заиковская;

ул. Перовской – ул. Липовая Роща;

ул. Интернациональная — Белоцерковская (въезд и переулок сменятся на Сотенный и Полковницкий соответственно);

въезд Марата — Клубничный;

пер. Моршанский – Гадячский.

Кроме того, с карты города убрали площадь Александра Невского, поскольку там нет застройки, нуждающейся в адресации.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве больше нет площади Льва Толстого.