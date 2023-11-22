Героев Сталинграда не будет: в Харькове переименовали 26 улиц
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Новые названия получили 26 улиц
В Украине продолжается процесс дерусификации. В связи с этим в Харькове переименовали еще целый ряд улиц, проулков и проспектов.
Об этом информирует пресс-служба Харьковского горсовета. Соответствующее решение было принято на внеочередной сессии 22 ноября.
Сообщается, что под переименование подпали улицы, названия которых были связаны с россией или её союзниками, а именно:
- Проспект Героев Сталинграда на проспект Байрона;
- Улица Абаканская — улица Каневская (как и одноименный переулок);
- улица Мурманская – улица Уютная;
- улица Хабаровская – улица Глуховская;
- улица Минская — имени Дмитрия Антоненко;
- улица Чкалова – Вадима Манька;
- часть улицы Томской – Владимира Сосюры;
- переулок Росинского — Пилипа Орлика;
- улица Адыгейская — ул. Евгения Храпко;
- въезд Росинского – въезд Ивана Выговского;
- въезд Саранский – въезд Задунайский;
- часть ул. Томской – ул. Прилуцкая (как и переулок);
- ул. Забайкальская – ул. Леонтовича, а одноименный переулок станет пер. Щедрыка;
- улице Моршанской вернули такое название;
- ул. Новосибирская – Хортицкая;
- ул. Борисоглебская – Чигиринская;
- ул. Александра Невского – Заиковская;
- ул. Перовской – ул. Липовая Роща;
- ул. Интернациональная — Белоцерковская (въезд и переулок сменятся на Сотенный и Полковницкий соответственно);
- въезд Марата — Клубничный;
- пер. Моршанский – Гадячский.
Кроме того, с карты города убрали площадь Александра Невского, поскольку там нет застройки, нуждающейся в адресации.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве больше нет площади Льва Толстого.