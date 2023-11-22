Укр

Героев Сталинграда не будет: в Харькове переименовали 26 улиц

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публикации
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Автор
Харьков Новость обновлена 22 ноября 2023, 17:31
Харьков

Новые названия получили 26 улиц

В Украине продолжается процесс дерусификации. В связи с этим в Харькове переименовали еще целый ряд улиц, проулков и проспектов.

Об этом информирует пресс-служба Харьковского горсовета. Соответствующее решение было принято на внеочередной сессии 22 ноября.

Сообщается, что под переименование подпали улицы, названия которых были связаны с россией или её союзниками, а именно:

  • Проспект Героев Сталинграда на проспект Байрона;
  • Улица Абаканская — улица Каневская (как и одноименный переулок);
  • улица Мурманская – улица Уютная;
  • улица Хабаровская – улица Глуховская;
  • улица Минская — имени Дмитрия Антоненко;
  • улица Чкалова – Вадима Манька;
  • часть улицы Томской – Владимира Сосюры;
  • переулок Росинского — Пилипа Орлика;
  • улица Адыгейская — ул. Евгения Храпко;
  • въезд Росинского – въезд Ивана Выговского;
  • въезд Саранский – въезд Задунайский;
  • часть ул. Томской – ул. Прилуцкая (как и переулок);
  • ул. Забайкальская – ул. Леонтовича, а одноименный переулок станет пер. Щедрыка;
  • улице Моршанской вернули такое название;
  • ул. Новосибирская – Хортицкая;
  • ул. Борисоглебская – Чигиринская;
  • ул. Александра Невского – Заиковская;
  • ул. Перовской – ул. Липовая Роща;
  • ул. Интернациональная — Белоцерковская (въезд и переулок сменятся на Сотенный и Полковницкий соответственно);
  • въезд Марата — Клубничный;
  • пер. Моршанский – Гадячский.

Кроме того, с карты города убрали площадь Александра Невского, поскольку там нет застройки, нуждающейся в адресации.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве больше нет площади Льва Толстого.

Теги:
#Харьков #Переименование #Переименование улиц #Декомунизация в Украине