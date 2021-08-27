Євро, долар та злотий - знову ростуть, рубль - на тому ж рівні: курс валют в Україні на 27 серпня

Гривня знову втрачає позиції

Станом на ранок п’ятниці, 27 серпня, гривня знову втратила позиції відносно інших іноземних валют. Долар, євро, злотий і фунт стерлінга ростуть у ціні другий день поспіль, на тому ж рівні по відношенню до гривні залишився лише російський рубль.

Дані про вартість іноземної валюти опублікував Національний банк України.

Курс валют в Україні на 27 серпня має такий вигляд:

1 долар США — 26,77 грн (+7 копійок, раніше — 26, 70);

1 євро — 31,51 грн (+17 копійок, раніше — 31,34);

1 злотий — 6,88 грн (+4 копійки, раніше — 6,84);

10 російських рублів — 3,61 грн, як і днем раніше;

1 фунт стерлінгів — 36,75 грн (+14 копійок , раніше — 36,61).

Курс НБУ для інших валют:

Курс валют на 27 серпня

Курс валют на 27 серпня

Курс валют на 27 серпня

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після Дня Незалежності в Україні подешевшали євро, злотий і австралійський долар. Однак вже наступного дня, 26серпня, євро сильно підскочив у ціні.