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Євро, долар та злотий - знову ростуть, рубль - на тому ж рівні: курс валют в Україні на 27 серпня

Автор
А. Дворовенко
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Євро, долар та злотий - знову ростуть, рубль - на тому ж рівні: курс валют в Україні на 27 серпня Новина оновлена 26 серпня 2021, 20:02
Курс валют від НБУ на 27 серпня

Гривня знову втрачає позиції

Станом на ранок п’ятниці, 27 серпня, гривня знову втратила позиції відносно інших іноземних валют. Долар, євро, злотий і фунт стерлінга ростуть у ціні другий день поспіль, на тому ж рівні по відношенню до гривні залишився лише російський рубль.

Дані про вартість іноземної валюти опублікував Національний банк України.

Курс валют в Україні на 27 серпня має такий вигляд:

  • 1 долар США — 26,77 грн (+7 копійок, раніше — 26, 70);
  • 1 євро — 31,51 грн (+17 копійок, раніше — 31,34);
  • 1 злотий — 6,88 грн (+4 копійки, раніше — 6,84);
  • 10 російських рублів — 3,61 грн, як і днем раніше;
  • 1 фунт стерлінгів — 36,75 грн (+14 копійок , раніше — 36,61).

Курс НБУ для інших валют:

Курс валют на 27 серпня
Курс валют на 27 серпня
Курс валют на 27 серпня
Курс валют на 27 серпня
Курс валют на 27 серпня
Курс валют на 27 серпня

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після Дня Незалежності в Україні подешевшали євро, злотий і австралійський долар. Однак вже наступного дня, 26серпня, євро сильно підскочив у ціні.

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