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Євро, злотий і австралійський долар подешевшали — курс валют після Дня незалежності

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Євро, злотий і австралійський долар подешевшали — курс валют після Дня незалежності Новина оновлена 24 серпня 2021, 15:00
Курс валют від НБУ на 25 серпня.

Гривня зміцнює позиції

Австралійський долар подешевшав на 0,1 гривні, також на кілька копійок подешевшали євро і польський злотий. На невелику суму — 2 копійки виріс курс долара, фахівці відзначають, що він продовжить рости і далі. Істотних коливань курсу валют не відзначається.

Дані про вартість іноземної валюти опублікував сайт Національного банку України.

На 25 серпня регулятор виставляє такий курс валют:

  • 1 долар США — 26,67 грн (раніше — 26,65 грн)
  • 1 євро — 31,13 грн (раніше — 31,17 грн)
  • 1 злотий — 6,78 грн (раніше — 6,8 грн)
  • 10 російських рублів — 3,579 грн (раніше — 3,595 грн)
  • 1 австралійський долар — 19 гривень (раніше 19,1 грн).

Курс інших іноземних валют виглядає так:

Курс валют 25 серпня
Курс валют 25 серпня
Курс валют 25 серпня
Курс валют 25 серпня
Курс валют 25 серпня
Курс валют 25 серпня

Раніше "Телеграф" писав, що українці охочіше позбавляються від доларів США, ніж їх накопичують. У Нацбанку України також розповіли які металеві гривні виводять з обороту — після попадання в банк їх не віддають назад.

Також Україна отримала очікуваний транш від Міжнародного валютного фонду до Дня незалежності.

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