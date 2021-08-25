Євро, злотий і австралійський долар подешевшали — курс валют після Дня незалежності

Гривня зміцнює позиції

Австралійський долар подешевшав на 0,1 гривні, також на кілька копійок подешевшали євро і польський злотий. На невелику суму — 2 копійки виріс курс долара, фахівці відзначають, що він продовжить рости і далі. Істотних коливань курсу валют не відзначається.

Дані про вартість іноземної валюти опублікував сайт Національного банку України.

На 25 серпня регулятор виставляє такий курс валют:

1 долар США — 26,67 грн (раніше — 26,65 грн)

1 євро — 31,13 грн (раніше — 31,17 грн)

1 злотий — 6,78 грн (раніше — 6,8 грн)

10 російських рублів — 3,579 грн (раніше — 3,595 грн)

1 австралійський долар — 19 гривень (раніше 19,1 грн).

Курс інших іноземних валют виглядає так:

Курс валют 25 серпня

Курс валют 25 серпня

Курс валют 25 серпня

Раніше "Телеграф" писав, що українці охочіше позбавляються від доларів США, ніж їх накопичують. У Нацбанку України також розповіли які металеві гривні виводять з обороту — після попадання в банк їх не віддають назад.

Також Україна отримала очікуваний транш від Міжнародного валютного фонду до Дня незалежності.