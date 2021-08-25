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Евро, злотый и австралийский доллар подешевели - курс валют после Дня независимости

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
Читать на украинском
Автор
13
Евро, злотый и австралийский доллар подешевели - курс валют после Дня независимости Новость обновлена 24 августа 2021, 15:00
Курс валют от НБУ на 25 августа.

Гривна укрепляет позиции

Австралийский доллар подешевел на 0,1 гривны, также на несколько копеек подешевели евро и польский злотый. На небольшую сумму — 2 копейки вырос курс доллара, специалисты отмечают, что он продолжит расти и дальше. Существенных колебаний курса валют не отмечается.

Данные о стоимости иностранной валюты опубликовал сайт Национального банка Украины.

На 25 августа регулятор выставляет такой курс валют:

  • 1 доллар США — 26,67 грн (ранее — 26,65 грн)
  • 1 евро — 31,13 грн (ранее — 31,17 грн)
  • 1 злотый — 6,78 грн (ранее — 6,8 грн)
  • 10 российских рублей — 3,579 грн (ранее — 3,595 грн)
  • 1 австралийский доллар — 19 гривен (ранее 19,1 грн).

Курс других иностранных валют выглядит так:

Курс валют 25 августа
Курс валют 25 августа
Курс валют 25 августа
Курс валют 25 августа
Курс валют 25 августа
Курс валют 25 августа

Ранее "Телеграф" писал, что украинцы охотнее избавляются от долларов США, чем их накапливают. В Нацбанке Украины также рассказали какие металлические гривны выводят из оборота — после попадания в банк их не отдают обратно.

Также Украина получила ожидаемый транш от Международного валютного фонда ко Дню независимости.

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