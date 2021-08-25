Евро, злотый и австралийский доллар подешевели - курс валют после Дня независимости
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Гривна укрепляет позиции
Австралийский доллар подешевел на 0,1 гривны, также на несколько копеек подешевели евро и польский злотый. На небольшую сумму — 2 копейки вырос курс доллара, специалисты отмечают, что он продолжит расти и дальше. Существенных колебаний курса валют не отмечается.
Данные о стоимости иностранной валюты опубликовал сайт Национального банка Украины.
На 25 августа регулятор выставляет такой курс валют:
- 1 доллар США — 26,67 грн (ранее — 26,65 грн)
- 1 евро — 31,13 грн (ранее — 31,17 грн)
- 1 злотый — 6,78 грн (ранее — 6,8 грн)
- 10 российских рублей — 3,579 грн (ранее — 3,595 грн)
- 1 австралийский доллар — 19 гривен (ранее 19,1 грн).
Курс других иностранных валют выглядит так:
Ранее "Телеграф" писал, что украинцы охотнее избавляются от долларов США, чем их накапливают. В Нацбанке Украины также рассказали какие металлические гривны выводят из оборота — после попадания в банк их не отдают обратно.
Также Украина получила ожидаемый транш от Международного валютного фонда ко Дню независимости.