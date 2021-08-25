Евро, злотый и австралийский доллар подешевели - курс валют после Дня независимости

Гривна укрепляет позиции

Австралийский доллар подешевел на 0,1 гривны, также на несколько копеек подешевели евро и польский злотый. На небольшую сумму — 2 копейки вырос курс доллара, специалисты отмечают, что он продолжит расти и дальше. Существенных колебаний курса валют не отмечается.

Данные о стоимости иностранной валюты опубликовал сайт Национального банка Украины.

На 25 августа регулятор выставляет такой курс валют:

1 доллар США — 26,67 грн (ранее — 26,65 грн)

1 евро — 31,13 грн (ранее — 31,17 грн)

1 злотый — 6,78 грн (ранее — 6,8 грн)

10 российских рублей — 3,579 грн (ранее — 3,595 грн)

1 австралийский доллар — 19 гривен (ранее 19,1 грн).

Курс других иностранных валют выглядит так:

Курс валют 25 августа

Курс валют 25 августа

Курс валют 25 августа

Ранее "Телеграф" писал, что украинцы охотнее избавляются от долларов США, чем их накапливают. В Нацбанке Украины также рассказали какие металлические гривны выводят из оборота — после попадания в банк их не отдают обратно.

Также Украина получила ожидаемый транш от Международного валютного фонда ко Дню независимости.