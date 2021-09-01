США зацікавилися атомною енергетикою України: Зеленський розповів важливі подробиці

Зеленський розсекретив перші домовленості України і США в рамках даної робочої поїздки

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи в середу, 1 вересня, в США, заявив про те, що ця робоча поїздка є дуже результативною.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Так, Зеленський сказав, що сторонам вдалося підготувати предметний і складний візит, який уже має свої результати. Наприклад, 31 серпня за підсумками зустрічі українського лідера з міністром енергетики США були підписані важливі документи.

"Ми бачимо, що буде комплексна інвестиція в атомну енергетику України. Це — перший важливий крок. Ми шукали інвестицій. Зараз маємо підтримку", — заявив Зеленський, додаючи, що Україну також підтримали в питанні російського "Північного потоку — 2", який загрожує нашій енергетичній безпеці.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський прибув до Вашингтона на запрошення лідера США Джо Байдена. Президентська зустріч пройде в середу, 1 вересня, а до тих пір у Зеленського запланована низка інших переговорів. Зокрема, президент поговорив з главою американського аерокосмічного відомства (NASA) Біллом Нельсоном, а також презентував план розвитку України, який обійдеться в 7,5 трлн грн.