Субсидій на всіх не вистачить: що не так з держбюджетом на 2022 рік

Не дивлячись на той факт, що фінансування субсидій збільшили, грошей все одно може не вистачити

Україна в наступному 2022 му році може зіткнутися з дефіцитом бюджету на виплату субсидій. За останніми підрахунками, країні вже не вистачає близько 12 мільярдів гривень.

Про це йдеться в матеріалі "Телеграфа".

Відомо, що у держбюджеті на 2022 рік на субсидії було закладено 38,4 млрд грн. Ця цифра на 3,2 млрд грн більше, ніж було передбачено на 2021 рік. Однак навіть цього збільшення не вистачить на виплату субсидій населенню.

Для того, щоб планування витрат на субсидії було правильним, необхідно врахувати наступні фактори:

кількість одержувачів субсидій;

розміри їх нарахування.

Однак не варто забувати, що вищевказані фактори також залежать від рівня доходів населення і тарифів на "комуналку".

У Союзі споживачів комунальних послуг України пояснили, що субсидію на 2022 рік запланували на 4,2 мільйона українців, що на 1,2 мільйона більше ніж у 2021 році, проте ситуація з нестачею коштів на їх виплату цілком ймовірно може повторитися — для 3 мільйонів громадян необхідні 47 мільярдів гривень і це свідчить про те, що ще 12 мільярдів буде не вистачати, відповідно 1,2 мільйона громадян можуть залишитися без них.

Також ми повідомляли, на що планують витратити держбюджет на 2022 рік — в пріоритеті борги і "Велике будівництво", але без підвищення податків нікуди.