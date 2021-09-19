Субсидий на всех не хватит: что не так с госбюджетом на 2022 год

Не смотря на тот факт, что финансирование субсидий увеличили, денег все равно может не хватить

Украина в следующем 2022-ом году может столкнуться с дефицитом бюджета на выплату субсидий. По последним подсчетам, стране уже не хватает около 12 миллиардов гривен.

Об этом идет речь в материале "Телеграфа".

Известно, что в госбюджете на 2022 год на субсидии было заложено 38,4 млрд грн. Эта цифра на 3,2 млрд грн больше, чем было предусмотрено на 2021 год. Однако даже этого увеличения не хватит на выплату субсидий населению.

Для того, чтобы планирование расходов на субсидии было правильным, необходимо учесть следующие факторы:

количество получателей субсидий;

размеры их начисления.

Однако не стоит забывать, что вышеуказанные факторы также зависят от уровня доходов населения и тарифов на "коммуналку".

В Союзе потребителей коммунальных услуг Украины пояснили, что субсидию на 2022 год запланировали на 4,2 миллиона украинцев, что на 1,2 миллиона больше чем в 2021 году, однако ситуация с нехваткой средств на их выплату вполне вероятно может повториться — для 3 миллионов граждан необходимы 47 миллиардов гривен и свидетельствует о том, что еще 12 миллиардов будет не хватать, соответственно 1,2 миллиона граждан могут остаться без них.

Также мы сообщали, на что планируют потратить госбюджет на 2022 год — в приоритете долги и "Большая стройка", но без повышения налогов никуда.