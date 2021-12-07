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Міністр інфраструктури "попався" на наявності офшорів — Pandora Papers

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Олександр Кубраков Новина оновлена 07 грудня 2021, 16:19
Олександр Кубраков

У деклараціях чиновника про офшори нічого не вказано

Одним із засновників офшорної компанії Officium SW Ltd. на Британських Віргінських островах може бути голова міністерства інфраструктури України Олександр Кубрак.

Така інформація є у матеріалах журналістських розслідувань Pandora Papers, що розміщені на Offshoreleaks.

Згідно з наявними даними, фірму Officium SW Ltd. було оформлено влітку 2018 року. Разом із Кубраковим її співвласниками названі Ілля Солодовський та Руслан Крамаренко.

Структура офшорної компанії
Структура офшорної компанії

Журналісти проєкту "Наші гроші" зазначають, що інформації про наявність британського офшору немає в жодній із останніх декларацій Олександра Кубракова. У цьому можна переконатися, переглянувши його документи як кандидата і у депутати від партії "Слуга народу", і на посаду керівника "Укравтодору". Не було інформації у його річних деклараціях, коли він уже працював в "Укравтодорі".

Цікаво, що партнери Кубракова Ілля Солодовський та Руслан Крамаренко до літа 2021 року в Україні мали ще одну компанію — ТОВ "Офіціум". Тут третім співзасновником вказаний Олександр Томашпільський.

ТОВ "Офіціум" перетворився на ТОВ "Фавор Лімітед"
ТОВ "Офіціум" перетворився на ТОВ "Фавор Лімітед"

Втім, вже з липня цього року фірма змінила назву на ТОВ "Фавор Лімітед" та була перереєстрована на громадянина Узбекистану Улугбека Ахмаджонова.

Нові дані української компанії
Нові дані української компанії

Чи є зв’язок між цими компаніями із спочатку співзвучними компаніями, поки невідомо.

Зазначимо, що питання наявності офшорів у влади не надто тепло сприймаються українськими громадянами. Згідно з останніми опитуваннями СЦДП, понад 80% українців вважають, що прихованих банківських рахунків у вищого керівництва країни не має бути.

Також "Телеграф" писав, що в досьє Pandora Papers щодо наявності офшорів потрапив і президент Володимир Зеленський. При цьому глава держави заперечує свою причетність до відмивання коштів.

Теги:
#Міністр інфраструктури #Офшори #Міністерство інфраструктури #Олександр Кубрак
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