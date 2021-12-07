Министр инфраструктуры "попался" на наличии офшоров — Pandora Papers

В декларациях чиновника об офшорах ничего не указано

Одним из основателей офшорной компании Officium SW Ltd. на Британских Виргинских островах может быть глава министерства инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Такая информация имеется в материалах журналистских расследований Pandora Papers, что размещены на Offshoreleaks.

Согласно имеющимся данным, фирма Officium SW Ltd. была оформлена летом 2018 года. Вместе с Кубраковым её совладельцами названы некие Илья Солодовский и Руслан Крамаренко.

Структура офшорной компании

Журналисты проекта "Наші гроші" отмечают, что информации о наличии британского офшора нет ни в одной из последних деклараций Александра Кубраков. В этом можно убедиться, просмотрев его документы как кандидата и в депутаты от партии "Слуга народа", и на пост руководителя "Укравтодора". Не было информации в его годовых декларациях, когда он уже работал в "Укравтодоре".

Интересно, что у партнеров Кубракова Ильи Солодовского и Руслана Крамаренко до лета 2021 года в Украине была еще одна компания — ООО "Официум". Здесь третьим сооснователем указан Александр Томашпольский.

ООО "Официум" превратился в ООО "Фавор Лимитед"

Впрочем, уже с июля этого года фирма сменила название на ООО "Фавор Лимитед" и была перерегистрирована на гражданина Узбекистан Улугбека Ахмаджонова.

Новые данные украинской компании

Есть ли связь между этими компаниями с изначально созвучными компаниями, пока неизвестно.

Отметим, что вопросы наличия офшоров у властей не слишком тепло воспринимаются украинскими гражданами. Согласно последним опросам СЦДП, более 80% украинцев считают, что скрытых банковских счетов у высшего руководства страны не должно быть в наличии.

Также "Телеграф" писал, что в досье Pandora Papers об офшорных компаниях попал и президент Владимир Зеленский. При этом глава государства отрицает свою причастность к отмыванию средств.