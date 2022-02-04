Українцям пропонують податок "як у США": економісти розповіли, що не так

Документ орієнтований на українців, хоча за приклад взяли багатотисячні доходи американців та громадян ЄС

В Україні може з’явитися нове поняття — "домоекономіка", поряд із чим домогосподарства за прикладом західних країн можуть оподаткувати новими податками. Проте у законопроекті, який ініціювали "слуги народу", експерти побачили багато "але". І перше з них — примітка в пояснювальній записці, що реформу здійснять за прикладом США.

Аналітик TeleTrade Сергій Родлер розповів "Телеграфу" про те, що домогосподарство (домоекономіка) є в Україні однією з найменш досліджених економічних одиниць. А те, що автори ставлять у приклад доходи домоволодінь США ($176 тис.), Швейцарії ($128,4 тис.), Бельгії ($104 тис.) та інших топ-країн, у економістів викликає подив.

Читайте також: Категорія Економіка та Фінанси Шматок сиру в податковій мишоловці: у Раді вигадали нові проблеми для дрібних бізнесменів "Слуга народу" ініціювала розгляд у Раді документа про закріплення у законодавстві домогосподарств із податковими та економічними пільгами для них. Що не так із цією ідеєю, — розповіли експерти-аналітики та економісти для "Телеграфу"

Експерт каже, що виникає враження — нібито українські чиновники вважають вищі доходи домогосподарств у США та інших розвинених країнах наслідком подання сімейних декларацій.

"До речі, у США досі сперечаються про те, чи є податок на доходи конституційним. Можливо, вітчизняним законодавцям варто приділити увагу і цьому питанню?" — міркує Родлер.

Тим часом, аналітик Олексій Кущ переконаний, що цей законопроект — ні що інше, як профанація смислів. Мовляв, домогосподарство не стане такою самою економічною одиницею, як у інших державах, де діє поліваріантна модель (люди самі обирають модель, за якою сплачують податки). Експерт вважає, що українців цього вибору позбавлять.

В Україні ж, вторить аналітик Данило Монін, діє плоска шкала ПДФО 18%, тому не має значення, що оподатковуватиметься: дохід усієї сім’ї або її окремих членів.

Детальніше про можливу реформу в Україні читайте в ексклюзиві "Телеграфа" — "Шматочок сиру в податковій мишоловці: у Раді вигадали нові проблеми для дрібних бізнесменів".

Зазначимо, що останнім часом влада пильно стежить за підприємництвом України. При цьому багато ФОП не згодні з більшістю нововведень, у тому числі вимогою щодо ведення бізнесу за допомогою обов’язкового касового апарату.