Украинцам предлагают налог "как в США": экономисты рассказали, что не так

Документ ориентирован на украинцев, хотя в пример взяли многотысячные доходы американцев и граждан ЕС

В Украине может появиться новое понятие — "домоэкономика", наряду с чем домохозяйства по примеру западных стран могут обложить новыми налогами. Однако в законопроекте, который инициировали "слуги народа", эксперты усмотрели много "но". И первое из них — примечание в пояснительной записке, что реформу осуществят по примеру США.

Аналитик TeleTrade Сергей Родлер рассказал "Телеграфу" о том, что домохозяйство (домоэкономика) является в Украине одной из наименее исследованных экономических единиц. А то, что авторы ставят в пример доходы домовладений США ($176 тыс.), Швейцарии ($128,4 тыс.), Бельгии ($104 тыс.) и других топ-стран, у экономистов вызывает недоумение.

Читайте также: Категория Экономика и Финансы Кусочек сыра в налоговой мышеловке: в Раде придумали новые проблемы для мелких бизнесменов "Слуга народа" инициировала рассмотрение в Раде документа о закреплении в законодательстве домохозяйств с налоговыми и экономическими льготами для них. Что не так с этой идеей, — рассказали эксперты-аналитики и экономисты для "Телеграфа"

Эксперт говорит, что возникает впечатление — якобы украинские чиновники считают более высокие доходы домохозяйств в США и других развитых странах следствием представления семейных деклараций.

"Кстати, в США до сих пор спорят о том, есть ли налог на доходы конституционным. Может быть отечественным законодателям стоит уделить внимание и этому вопросу?" — рассуждает Родлер.

Тем временем аналитик Алексей Кущ убежден, что данный законопроект — ни что иное, как профанация смыслов. Мол, домохозяйство не станет такой же экономической единицей, как в других государствах, где действует поливариантная модель (люди сами выбирают модель, по которой платят налоги). Эксперт считает, что украинцев данного выбора лишат.

В Украине же, вторит аналитик Данило Монин, действует плоская шкала НДФЛ 18%, поэтому не имеет значения, что будет облагаться налогом: доход всей семьи или ее отдельных членов.

Подробнее о возможной реформе в Украине читайте в эксклюзиве "Телеграфа" — "Кусочек сыра в налоговой мышеловке: в Раде придумали новые проблемы для мелких бизнесменов".

Отметим, что в последнее время власть пристально следит за предпринимательством в Украине. При этом многие ФОП не согласны с большинством нововведением, в том числе и требованием касательно ведения бизнеса с помощью обязательного кассового аппарата.