Важливі цифри 2022 року: "шпаргалка" для ФОПів 2-ої групи

Коли здавати звітність, правила обліку, що змінилося у 2022 році — це все, що потрібно знати кожному підприємцю

Кожен підприємець в Україні повинен слідкувати за тим, які зміни до Податкового кодексу були внесені та як зробити свою діяльність відповідною до українського законодавства.

"Телеграф" вирішив зібрати найважливіші пункти, які допоможуть ФОПам другої групи спрощеної системи оподаткування, яка чітко прописана у статті 291 Податкового кодексу України, правильно вести облік, вчасно здавати звітність та не турбуватися через ймовірність впровадження санкцій від контролюючих органів.

Варто відзначити, що через збільшення мінімальної зарплати в Україні, яка є одним з найважливіших факторів, збільшуються й суми податків до бюджету.

Усі важливі розрахунки, які потрібно знати ФОПам у 2022 році

Підприємці, які належати до 2-ї групи ЄП можуть займатися торгівлею на ринках, у магазинах, в інтернеті, вести ресторанний бізнес та торгувати пивом. Також дозволяється надавати побутові послуги, виробляти товари й займатися фрілансом.

НЕ можна займатися тими видами діяльності, які заборонені на спрощеній системі.

Календар для підприємців 2-ї групи

Детальніше ознайомитися з усіма вимогами для фізичних осіб-підприємців у 2022 році можна ознайомитися в матеріалі "Телеграфу": "Календар виплат та дати підвищення податків у 2022 році – все, що потрібно знати ФОПам".

Також нагадаємо, де українські ФОПи можуть взяти актуальні рахунки для сплати ЄСВ та ЄП прямо з дому.