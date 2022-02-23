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Гривня під тиском: який прогноз щодо курсу валют в Україні дають аналітики

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Долар може піднятися у ціні до 29,5 грн Новина оновлена 23 лютого 2022, 15:50
Долар може піднятися у ціні до 29,5 грн

На курс валют в Україні найближчим часом впливатимуть новини.

Українська гривня через загрозу повномасштабного вторгнення з боку Росії опинилися під пресингом продавців, а подальша доля курсу валют залежатиме виключно від новин, що надходять.

Про це розповів керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин, передає "Телеграф".

Так, у середу, 23 лютого гривня знову показала ослаблення і відкотилася до рівнів 29,15 грн/долар. Шевчишин каже, що зараз на ринку покупців валюти значно більше і це пояснюється тим, що люди продовжують реагувати на ризики ескалації на Донбасі і скуповувати долари.

"Напередодні обсяг торгів досяг майже 410 млн. доларів, з яких НБУ залив у ринок на 280 млн. доларів, для стримування гривні", — підкреслив аналітик.

За його словами, тиск покупців на ринок продовжиться і далі, відповідно і пресинг гривні зберігатиметься. Шевчишин переконаний, що подальший рух курсу буде залежати від новин.

"Ринок продовжить стежити за новинами, що стрімко змінюються, і реагувати на нові виклики. Базовий коридор 29-29,3 грн за долар. У разі негативного тла можливі виходи на позначки 29,5 грн за долар", — резюмував аналітик.

Раніше "Телеграф" повідомляв, який прогноз щодо курсу валют дають аналітики на березень цього року.

Теги:
#Україна #Гривня #Долар #Курс валют #Курс долара #Андрій Шевчишин
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