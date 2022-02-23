Гривна под давлением: какой прогноз по курсу валют в Украине дают аналитики

На курс валют в Украине в ближайшее время будут влиять новости.

Украинская гривна из-за угрозы полномасштабного вторжения со стороны России оказались под прессингом продавцов, а дальнейшая судьба курса валют будет зависеть исключительно от поступающих новостей.

Об этом рассказал руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин, передает "Телеграф".

Так, в среду, 23 февраля гривна снова показала ослабление и откатилась к уровню 29,15 грн/доллар. Шевчишин говорит, что сейчас на рынке покупателей валюты гораздо больше и это объясняется тем, что люди продолжают реагировать на риски эскалации на Донбассе и скупать доллары.

"Накануне объем торгов достиг почти 410 млн долларов, из которых НБУ залил в рынок на 280 млн долларов, для сдерживания гривны", — подчеркнул аналитик.

По его словам, давление покупателей на рынок продолжится и дальше, соответственно и прессинг гривны будет сохраняться. Шевчишин убежден, что дальнейшее движение курса будет зависеть от новостей.

"Рынок продолжит следить за стремительно меняющимися новостями и реагировать на новые вызовы. Базовый коридор 29-29,3 грн за доллар. В случае негативного фона возможны выходы на отметки 29,5 грн за доллар", — резюмировал аналитик.

Ранее "Телеграф" сообщал, какой прогноз по курсу валют дают аналитики на март этого года.