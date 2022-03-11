Рус

Україна відмовляється від постачання найважливішої сировини з росії

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
838
Ядерне паливо використовується в енергетиці Новина оновлена 11 березня 2022, 09:20
Ядерне паливо використовується в енергетиці

Постачання з росії становило половину необхідного

В українському "Енергоатомі" повністю відмовляється від закупівлі ядерного палива з росії.

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал держпідприємства.

В Україні діють чотири атомні станції, одна з яких тимчасово захоплена російськими окупантами — найбільша в Європі Запорізька АЕС. Для української атомної енергетики паливо до 2011 року закуповувалося у Росії у концерну "ТВЕЛ". Трохи раніше країна розширила ринок і уклала контракт з англо-американською компанією Westinghouse на постачання тепловиділяючих збірок. Через три роки їх почали постачати.

Частка російського концерну на 2018 рік була 54%. Україна хотіла виробляти своє ядерне паливо та домовилася з Westinghouse про використання технологій. Згідно з прогнозами, будівництво заводу могло бути завершено саме у 2022 році.

На кінець 2018 року Westinghouse постачала в Україну вже 46% ядерного палива, решту 54% постачав російський концерн "ТВЕЛ".

2020 року термін контракту з росіянами було продовжено на 5 років. За рік до цього на зборки від Росії Україна витратила понад 240 млн доларів США. Відпрацьоване паливо також зберігали в Росії, але минулого року відкрили в Україні спеціальне сховище.

Як писав "Телеграф", росіяни атакують в Україні об’єкти використання та дослідження ядерних технологій — науковий інститут у Харкові, ЧАЕС, ЗАЕС.

Теги:
#АЕС #Ядерне паливо #Енергоатом
Ось що побачили дніпряни у небі після вибухів
Дніпро
У Дніпрі прогриміли вибухи: деталі та відео
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ось що побачили дніпряни у небі після вибухів
У Дніпрі прогриміли вибухи: деталі та відео
Дата публікації
Категорія
Одна з країн НАТО хоче передати Україні засоби ППО
WP дізналося про переговори в США щодо закриття неба від російських ракет та літаків
Дата публікації
Категорія
Китай давно близький до Росії
Сорос вказав на ключову роль Китаю у розв’язуванні путіним війни проти України.
Дата публікації
Категорія
У Росії вже почали шукати винних
Путін почав шукати винних за провал вторгнення в Україну: під роздачу потрапила ФСБ
Дата публікації
Категорія
Українська армія не поступається ворогу ні на крок
Війна - день 17: росія йде на економічне дно, проте продовжує нищити мирних українців (оновлюється)