Укр

Украина отказывается от поставок важнейшего сырья из россии

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Ядерное топливо используется в энергетике
Ядерное топливо используется в энергетике

Поставки из рф составляли половину необходимого

В украинском "Энергоатоме" полностью отказывается от закупок ядерного топлива из России.

Об этом сообщает официальный телеграм-канал госпредприятия.

В Украине действует четыре атомных станции, одна из которых временно захвачена российскими оккупантами — крупнейшая в Европе Запорожская АЭС. Для украинской атомной энергетики топливо до 2011 года закупалось у России у концерна "ТВЭЛ". Чуть ранее страна расширила рынок и заключила контракт с англо-американской компанией Westinghouse на поставку тепловыделяющих сборок. Спустя три года их начали поставлять.

Доля российского концерна на 2018 год была 54%. Украина хотела производить свое ядерное топливо и договорилась с Westinghouse об использовании технологий. Согласно прогнозам — строительство завода могло быть завершено именно в 2022 году.

На конец 2018 года Westinghouse поставляла на Украину уже 46 % ядерного топлива, остальные 54 % поставлял российский концерн "ТВЭЛ".

В 2020 году срок контракта с россиянами был продлен на 5 лет. За год до этого на сборки от россии Украина потратила свыше 240 млн долларов США. Отработанное топливо также хранили в России, но в минувшем году — открыли в Украине специальное хранилище.

Как писал "Телеграф" россияне атакуют в Украине объекты использования и исследования ядерных технологий — научный институт в Харькове, ЧАЭС, ЗАЭС.

Теги:
#АЭС #Ядерное топливо #Энергоатом
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