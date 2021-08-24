Укр

К Дню независимости Украина открыла собственное хранилище ядерных отходов в Чернобыле (фото, видео)

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
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Автор
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К Дню независимости Украина открыла собственное хранилище ядерных отходов в Чернобыле (фото, видео) Новость обновлена 24 августа 2021, 13:32
Украинское хранилище ядерных отходов

Украина будет самостоятельно хранить свои ядерные отходы, экономя на этом средства.

Возле Чернобыльской АЭС, историю которой многие в мире знают благодаря сериалу, открыли хранилище для ядерных отходов. Символично, что это накануне Дня независимости Украины. Отметим, что ранее отходы с трех украинских АЭС — Ровенской, Хмельницкой и Южноукраинской вывозились в РФ.

По информации Euronews на это тратилось около 170 млн евро ежегодно.

В гривне сумма еще более впечатляющая — почти пять с половиной миллиардов. Проект по постройке собственного хранилища ядерных отходов задумывался еще в 2012 году, на его реализацию в итоге потратили 1,5 млрд евро. Специальные контейнеры для хранения ядерных отходов Украина приобрела у американцев. Компания Holtec также была и разработчиком технологии хранения.

Доставлять отходы в хранилище в Чернобыле будут с помощью железной дороги. Ядерное топливо будут перевозить со скоростью 320 метров в час с помощью специального тягача, помещать в специальные контейнеры и хранить. Чтобы не допустить экологической катастрофы достаточно просто следить за условиями хранения.

Хранилище еще должно получить разрешение от госинспекции ядерного регулирования, так что отходы здесь ждут не раньше чем через несколько месяцев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Давид Арахмия заявил, что потеря ядерного потенциала была фатальной ошибкой.

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