Україна буде самостійно зберігати свої ядерні відходи, заощаджуючи на цьому кошти.

Біля Чорнобильської АЕС, історію якої в світі знають завдяки серіалу, відкрили сховище для ядерних відходів. Символічно, що це сталося напередодні Дня незалежності України. Відзначимо, що раніше відходи з трьох українських АЕС — Рівненської, Хмельницької та Південноукраїнської вивозилися в РФ.

За інформацією Euronews на це витрачалося близько 170 млн євро щорічно.

У гривні сума ще більш вражаюча — майже п’ять з половиною мільярдів. Проєкт з будівництва власного сховища ядерних відходів замислювався ще у 2012 році, на його реалізацію в результаті витратили 1,5 млрд євро. Спеціальні контейнери для зберігання ядерних відходів Україна придбала в американців. Компанія Holtec також була і розробником технології зберігання.

Доставляти відходи в сховище в Чорнобилі будуть за допомогою залізниці. Ядерні відходи на підприємстві будуть перевозити зі швидкістю 320 метрів на годину за допомогою спеціального тягача, поміщати в спеціальні контейнери і зберігати. Щоб не допустити екологічної катастрофи досить просто стежити за умовами зберігання.

Сховище ще має отримати дозвіл від держінспекції ядерного регулювання, так що відходи тут чекають не раніше ніж через кілька місяців.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Давид Арахмія заявив, що втрата ядерного потенціалу була фатальною помилкою.