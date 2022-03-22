З валютних рахунків тепер можна зняти більше "готівки": у НБУ назвали суму

За день із валютних рахунків можна буде зняти не більше 100 тисяч грн в еквіваленті

Національний банк України 21 березня 2022 року змінив ліміти зняття готівкової іноземної валюти в Україні та за кордоном.

Оперативно про головне читайте у нашому Telegram-каналі

Про це повідомляє сайт регулятора.

Так, щоденний ліміт на зняття готівки в Україні з рахунків в іноземній валюті з 30 тис. грн. до 100 тис. грн. (в еквіваленті). Цей самий ліміт поширюється на зняття валюти за кордоном з рахунків в іноземній валюті, відкритих в українських банках.

Щоденний ліміт у 100 тис. грн. залишається незмінним для гривневих рахунків. За кордоном зняття валюти з гривневих рахунків обмежено лімітом 100 тис. грн на місяць.

"Прийняті зміни не стосуються використання платіжних карток за кордоном та в Україні для розрахунків з метою оплати вартості товарів, робіт та послуг. Вони й надалі можуть проводитись без обмежень", — уточнили в Нацбанку.

Як повідомляв "Телеграф", у день початку війни, 24 лютого, Нацбанк обмежив зняття готівки. Також перші обмеження включали ліміт на зняття готівки, заборону на купівлю іноземної валюти і заморозку курсу гривні.