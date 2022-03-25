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Із нас зроблять вітрину: економіст розповів, що чекає на Україну та росію після війни

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Україна сильно страждає від активних бойових дій Новина оновлена 25 березня 2022, 08:24
Україна сильно страждає від активних бойових дій

Експерт упевнений — Україну відбудовуватимуть усім світом

Наслідки російського вторгнення в Україну будуть серйозними як для економіки, так і для інфраструктури обох країн, що беруть участь у активних бойових діях. На думку фінексперта, економіста Олексія Куща, українська держава постраждає більше, ніж Росії, незважаючи на санкції, проте є величезне "але".

Про це фахівець розповів "Телеграфу", говорячи про перспективи розвитку нашої країни.

На думку Куща, зараз українська економіка найбільше страждає від "механічних" ушкоджень, завданих саме війною. До цього переліку входять зруйновані будинки, підприємства, тимчасова окупація окремих населених пунктів, порушення логістики тощо. Також фінансовий експерт не дає забути про мільйони біженців і сотні тисяч людей, які залишилися без робочого місця.

"Через те, що війна йде на нашій території, падіння української економіки буде глибоким — від 20 до 30% ВВП. Глибше, ніж у Росії, де економіка впаде приблизно на 15%", — припускає Олексій Кущ.

Водночас він наголошує: Україну підтримуватиме весь світ, тому відновитися ми зможемо дуже швидко, на відміну від країни-агресора.

Кущ вважає, що вже першого року після закінчення війни Україні вдасться "відбити" відсотків 15 втраченого ВВП і загального економічного балансу. Схожі цифри, упевнений експерт, покаже й другий "післявоєнний" рік.

"Адже відбудовувати Україну будуть усім світом. Робити з нас тут саму "вітрину", яку слід зробити давно", — резюмував Олексій Кущ.

Тим часом наша держава поки що живе по "економіці військового становища", проте з держбюджету постійно виділяються мільйони гривень для підтримки громадян, які її потребують. Також було запроваджено кілька програм для бізнесу, які дозволять стимулювати та стабілізувати економічну ситуацію в Україні.

Теги:
#Україна #Економіка #Росія #Війна #Прогноз #Олексій Кущ
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