Кабмін України ухвалив важливе рішення щодо торгівлі з росією

Більшість експорту і так зупинилася після початку вторгнення

Через сім місяців після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Кабмін вирішив запровадити заборону на експорт усіх товарів на територію країни-агресора.

Текстом ухвали поділився у своєму телеграм-каналі нардеп Ярослав Железняк. Він зазначив, що з початку 2022 року Україна експортувала в росію товарів на 490 мільйонів доларів, проте він наголосив, що 485 мільйонів з них (або 99,1%) припало на січень та лютий.

Крім того, він зазначив, що з березня по липень на територію росії було вивезено товару на 4,2 мільйона доларів, це включає чорні метали та хімію.

В оприлюдненому тексті постанови йдеться, що подальший експорт товарів за зовнішньоекономічними контрактами, одержувачем у яких значиться росія, відтепер заборонено.

Також наголошується, що ухвала набирає чинності з дня публікації, а припиняє дію в день завершення воєнного стану.

Як повідомлялося раніше, у вересні Кабмін погодив проєкт державного бюджету на 2023 рік, більшу частину видатків якого складають оборонні потреби. В уряді переконані, що темпи відновлення української економіки залежать від успіхів на фронті.