Курс долара: стало відомо скільки Україна залучила грошей від продажу облігацій

Україна продала військових облігацій на суму, яка менше виплат на погашення старих облігацій

Від початку повномасштабної війни росії проти України уряд залучив від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 100,22 млрд грн, $1,07 млрд та 0,47 млрд євро. В той же час він направив на погашення за внутрішніми борговими цінними паперами 164,21 млрд грн, $1,68 млрд та 0,17 млрд євро. Про це повідомляє Нацбанк.

Із квітня до серпня, а також із початку жовтня сальдо внутрішніх боргових операцій уряду було від'ємним. За підсумками від 1 по 16 жовтня, воно становило 16,53 млрд грн. У березні та вересні обсяги залучених урядом коштів на аукціонах із продажу ОВДП перевищували витрати на погашення внутрішніх боргових інструментів.

Упродовж дії воєнного стану Міністерство фінансів підвищувало дохідності за низкою гривневих паперів (максимальна дохідність становила 16% річних), а також за всіма доларовими ОВДП (максимальна дохідність – 4,5% річних).

Ставки за гривневими військовими облігаціями на 3 місяці, а також за ОВДП, номінованими в євро, поки не змінювалися та становлять 9,5% річних та 2,5% річних відповідно. Найбільший портфель відповідних цінних паперів станом на 17 жовтня утримують банки – первинні дилери. Портфель військових облігацій, сконцентрований громадянами та бізнесом України, є другим за обсягом.

Обсяг ОВДП у власності нерезидентів збільшився порівняно з попереднім тижнем і становить 1,31 млрд грн та $2 млн.

Як повідомляв Телеграф, обсяг залучених коштів від ОВДП напряму впливає на валютний курс. Залучення кредитних коштів означає, що Нацбанку доведеться менше застосовувати емісію гривні (друкувати гроші). Відповідно, в такому разі девальвація і вартість валюти буде меншою.