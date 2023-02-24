Україна отримає 370 мільйонів доларів інвестицій, а інвестори – нянь

Домовленості вже досягнуто

Незважаючи на масштабну війну, що триває, Україна залишається привабливою для іноземних інвестицій. Так, у рамках реалізації закону про "інвестняни" підписано меморандуми з компаніями Kingspan та Epicentr K на супровід інвестиційних проектів на загальну суму $370 млн.

Про це повідомляє прес-служба Урядового офісу із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest.

До події приєдналися голова Наглядової ради UkraineInvest Давид Арахамія, народний депутат, голова парламентської фракції "Слуга народу", його заступник з Наглядової ради, міністр КМУ Олег Немчинов, виконавчий директор UkraineInvest Сергій Цивкач та інші особи.

За словами Давида Арахамії, з початком повномасштабної війни залучати інвестиції стало набагато важче, але натомість інтерес до України зріс у десятки разів, і підписання меморандуму між Kingspan, UkraineInvest та Епіцентром показує довіру до нашої країни.

Згідно з меморандумом, Kingspan планує реалізувати інвестиційний проект з виробництва будівельних матеріалів на суму 220 млн. дол., а Epicentr K – з будівництва логістичного центру – на суму 150 млн. дол.

Загалом за рік війни UkraineInvest супроводжувала 16 інвестиційних проектів на загальну суму понад 2,3 млрд дол, для 7 з них надається супровід відповідно до закону про "інвест-няні". Всього з 2020 року Ukrainelnvest залучили та розблокували інвестиції на суму понад 1,5 млрд доларів США.

Раніше народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк заявив, що з 13 січня 2021 року по 23 січня 2023-го Мінекономіки отримало п’ять заявок на реалізацію інвестиційних проектів у рамках програми про інвестняни.