Соціальні стипендії в Україні: хто їх отримає у 2023 році

Які категорії українських студентів мають право на здобуття стипендії

Низка українських студентів має право отримувати соціальні стипендії у 2023 році, однак у деяких випадках виплата підлягає оподаткуванню.

Як інформує Юридичний радник для ВПО у Facebook, якщо сума стипендії разом з індексацією не перевищує 3 760 гривень, то податки з неї обчислюватися не будуть.

Водночас з усього, що перевищує цю суму, вираховуватиметься 18% податку на доходи фізосіб та 1,5% військового збору. Наприклад, якщо студент отримав стипендію у 6 375 гривень, то із суми 2 615 грн буде вирахувано майже 510 гривень податків. Тобто кінцева сума становитиме 5 865 гривень.

Соціальна стипендія в Україні належить таким категоріям студентів:

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, отримають 4 249,5 гривні;

студенти, які у віці 18-23 років залишилися без батьків – 4026 гривень;

інші студенти (курсанти) установ передвищої професійної освіти, які мають право на призначення соцстипендій – 890 гривень;

інші студенти (курсанти) установ вищої освіти, які мають право на призначення таких стипендій – 1180 гривень.

Також студенти можуть отримати стипендії Верховної ради, вони належать тим, хто проходить навчання за державним замовленням на денній формі. До них належать:

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування – 6 375 гривень;

громадяни, які у період навчання у віці 18-23 років залишилися без батьків – 6039 гривень;

студенти (курсанти) установ професійної вищої освіти із малозабезпечених сімей – 1 335 гривень;

студенти (курсанти) закладів вищої освіти із малозабезпечених сімей – 1 770 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як переселенці можуть отримати декретні та лікарняні, якщо їх не виплачує роботодавець.