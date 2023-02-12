Соціальні стипендії для студентів: хто має право їх отримувати

Хто має право на соціальні стипендії

В Україні наприкінці грудня минулого року врегулювали порядок виплат соціальних стипендій студентам та курсантам закладів вищої освіти.

Як пояснив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, право отримувати виплати мають деякі студенти державних установ, які проходять навчання на денній формі здобуття освіти, не мають статусу юридичної особи та не перебувають в академічній відпустці.

При цьому виплачуються ці стипендії не всім, а лише:

дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, якщо під час проходження навчання їм не виповнилося 23 років;

особам, які у період навчання віком від 18 до 23 років залишилися без батьків;

особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

шахтарям, які мають стаж підземної роботи не менше трьох років;

особам, чиї батьки є шахтарями, які мають не менше 15 років стажу підземної роботи або загиблих внаслідок нещасного випадку на виробництві або яким встановлено інвалідність І чи II групи;

особам, визнаним постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та їхніх дітей;

дітям, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер унаслідок поранення, контузії або каліцтва, отриманих під час масових акцій громадянського протесту;

дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи;

особам, яким призначено соціальні стипендії Верховної Ради України для здобувачів професійної вищої та вищої освіти;

дітям з інвалідністю та осіб з інвалідністю І-III групи;

студентам (курсантам) із малозабезпечених сімей;

особам з інвалідністю внаслідок війни та їх дітям;

дітям загиблих, померлих (зниклих безвісти) учасників Революції Гідності, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни чи захисників та захисниць України;

дітям, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення.

Розміри виплат оприлюднені на сайті Міністерства освіти і з цими даними можна ознайомитись за посиланням.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як переселенці можуть отримати декретні та лікарняні, якщо їх не виплачує роботодавець.